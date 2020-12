Dr Raiz ensina banhos e rituais para atrair prosperidade em 2021; confira!

O ano de 2020 , sem dúvidas um dos mais desafiadores vividos pela humanidade no último século, chega ao fim dentro de poucas horas.

Agora, o objetivo é atrair prosperidade para 2021! É quase unânime apostar em alguma simpatia que até se tornaram tradição, como usar peças de roupas em cores específicas para atrais dinheiro, amor, paixão, sorte, paz… comer lentilha, uva ou mesmo não comer nada que ‘cisca para traz’.

Acreditando ou não, o fato é que a grande maioria das pessoas estão esperançosas por uma renovação e ano novo melhor do que este ano que estamos deixando.

Para ajudar a você que acredita nas forças superiores e da natureza, nossa reportagem do ContilNet conversou com o Dr Raiz, conhecido por ter uma loja especializada em produtos naturais localizada no Mercado Velho, ponto turistico da Capital acreana. Ele deu dicas de banhos e rituais que podem ajudar a receber 2021 com as energias renovadas e atrais boas vibrações.

Não vai ter tempo de preparar um banho? nós trouxemos dicas de simpatias mais simples, mas muito eficientes, confira abaixo.

Confira!

Simpatias para virada do ano novo 2021 – Dinheiro

Ter um ano mais próspero financeiramente costuma ser o desejo da maioria das pessoas. Por isso que na nossa lista de simpatias para Réveillon 2021 os rituais para atrair mais dinheiro não poderiam faltar.

Simpatia para ganhar dinheiro 2021

Materiais

1 romã; 1 guardanapo.

Como fazer

Essa simpatia para virada do ano 2021 deve ser feita à meia-noite. Quando começar as badaladas anunciando a chegada do próximo ano, coma a romã, retirando 7 sementes dela. Embrulhe as sementes em um guardanapo e guarde-as em sua carteira.

A crença popular acredita que enquanto as sementes estiverem em sua carteira, você não ficará sem dinheiro. Por isso, deixe-as guardadas até o último dia de 2021, quando você deverá refazer a simpatia.

Simpatia para não faltar dinheiro em 2021

Materiais

1 pote de barro.

Como fazer

Em janeiro, ao receber o seu primeiro salário ou seu primeiro pagamento por serviço prestado, caso seja um profissional independente, guarde uma moedinha dentro do pote de barro.

Faça o mesmo todos os meses do ano: sempre que receber seu salário do mês, guarde uma moeda no pote de barro.

Ao completar 13 meses, ou seja, em janeiro do ano seguinte, dê as moedas para caridade ou para alguma mulher pobre com criança que encontrar na rua.

Seguindo esse ritual, não irá te faltar dinheiro em 2021.

Simpatia para ficar rica em 2021

Segundo os orientais, as energias cósmicas entram em nosso corpo através de nossos pés. Por isso, uma simpatia de Réveillon 2021 para ficar rica é a da nota no sapato.

Materiais

As duas notas mais altas da sua carteira.

Como fazer

Guarde a nota mais alta que você tiver na carteira no bolso direito da sua roupa e a outra na parte de dentro do sapato.

Caso sua roupa não tenha bolsos, você pode colocar uma nota em cada sapato.

Simpatias para virada do ano novo 2021 – Emprego

Em 2020, muitas pessoas ficaram desempregadas devido a crise sanitária que se instalou pelo mundo com a COVID-19.

Além disso, muitas pessoas que já estavam desempregadas não conseguiram se recolocar no mercado.

Fazer a simpatia para arrumar emprego em 2021 pode te ajudar a fazer que o próximo ano seja diferente.

Simpatia para arrumar emprego em 2021

Materiais

2 velas brancas; 3 linhas de costura verde; 1 faca.

Como fazer

No dia 31 de dezembro deste ano, véspera de ano novo, pegue uma faca e escreva seu primeiro nome em uma das velas. Na outra vela, escreva “emprego urgente”. Em ambos os casos, escreva do pavio para baixo.

Coloque uma vela ao lado da outra, deixando a que está com o seu nome do lado esquerdo e a outra do lado direito.

Em seguida, amarre as velas em três partes utilizando a linha verde. Amarre uma linha na parte superior das velas, a outra no meio e a última na parte inferior. É importante que você dê três voltas com a linha em cada uma dessas partes antes de dar o nó final.

Acenda as velas e reze a oração de Santo Expedito abaixo:

“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido (faça o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja de todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado.”

Reze também um Pai Nosso, uma Ave Maria e faça o sinal da cruz.

Ao terminar a oração, deixe as velas queimarem até o fim ou até se apagarem sozinhas. Lembre-se de acendê-las em um lugar seguro para não causar nenhum incidente.

Quando as velas terminarem de queimar ou se apagarem, enterre o que sobrou delas em um jardim ou em um vaso de planta.

Ao ter o pedido atendido por Santo Expedito, vá a uma igreja e ofereça uma missa para ele em agradecimento a graça recebida.

Simpatias para virada do ano novo 2021 – Amor

Outras simpatias para virada do ano 2021 que são muito buscadas são as relacionadas à nossa vida amorosa. Muitas pessoas querem encontrar um amor no ano que está chegando, outras querem casar ou ainda engravidar.

Confira simpatias para virada do Ano Novo 2021 para realizar cada um desses desejos.

Simpatia para casar em 2021

Materiais

1 vaso de Camélias.

Como fazer

Na véspera de Ano Novo, adquira um vaso de Camélias. Essa flor ajuda a unir os casais que se amam e aceleram a ida ao altar.

Pare na frente do vaso e repita com muita fé a seguinte frase: “Que sua beleza e pureza sirvam de alerta do meu amado (a) para que ele (a) me procure o quanto antes e, com o seu perfume inconfundível, possa fazer com que ele (a) me peça logo em casamento.” Em seguida, faça o sinal da cruz.

Lembre-se que em toda simpatia, o principal ingrediente é a sua fé.

A partir de então, cuide com todo o carinho das Camélias, regando-as com amor para mantê-las vivas e esplêndidas.

Simpatia para engravidar em 2021

Materiais

1 vela branca; 1 prato; Doces, como balas, cocadas e chocolates.

Como fazer

No último dia deste ano, acenda a vela branca e a dedique à São Cosme e Damião. Encha o prato com os doces e coloque-o no lugar mais alto da sua casa, que pode ser em cima de um guarda-roupa, por exemplo.

Em seguida, faça seu pedido à São Cosme e Damião para que eles te ajudem a engravidar.

Depois que a vela terminar de queimar, deixe os doces em uma praça ou dê a uma criança.

3 Dicas sobre o que fazer no Ano Novo

Simpatia para o amor em 2021

Materiais

1 quartzo rosa; Água; Sal grosso.

Como fazer

No dia 30 de dezembro, coloque o quartzo rosa em uma mistura de água com sal grosso. No dia seguinte, véspera de Ano Novo, lave-o com água corrente e coloque-o no sol por cerca de 1h para energizá-lo.

Leve o quartzo para a festa de Réveillon 2021 com você. Ao voltar, deixe-o na cabeceira da sua cama durante todo o ano de 2021.

Pode ter certeza que não vai demorar muito para um grande amor surgir na sua vida.

