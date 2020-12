Duas meninas, de 4 e 7 anos, morrem de bala perdida em Duque de Caxias

Crime aconteceu na comunidade Santo Antônio. Uma menina foi baleada na cabeça e outra no abdômen

Duas crianças, de 4 e 7 anos, morreram após serem baleadas em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (4).

O crime aconteceu na comunidade Santo Antônio. De acordo com moradores, as duas meninas, que são primas, estavam brincando na porta de casa. Emilly Victoria, de 4 anos, foi baleada na cabeça. Segundo familiares, ela completaria 5 anos ainda este mês. Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, levou um tiro no abdômen.

A avó de uma das meninas contou que estava chegando do trabalho. As meninas a esperavam na calçada para comprar um lanche, quando passou um carro da polícia, por volta das 20h. Os familiares disseram que não sabiam se havia algum tipo de perseguição, mas só viram a polícia atirando.

“Estava chegando do trabalho e saltei do ônibus. Eu escutei no mínimo dez disparos. O ônibus passou e a blazer estava parada e deu aquele arranco para sair. Ele parou em frente à rua e simplesmente efetuou os disparos”, disse Lídia Santos, avó de Rebeca.

Os familiares não sabem dizer se havia algum tipo de perseguição na hora.

A Polícia Militar afirma que uma equipe do 15º Batalhão (Duque de Caxias) estava fazendo um patrulhamento na Rua Lauro Sodré, na altura da comunidade do Sapinho, quando foram ouvidos disparos de arma de fogo. Segundo a PM, os agentes não dispararam e a equipe saiu em deslocamento.

Ainda de acordo com os moradores, foram os vizinhos que levaram as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Festa de aniversário

A família conta que as meninas costumavam sempre brincar juntas. Elas estavam ansiosas pela festa de aniversário de Emily. Seria a primeira festa da menina.

Os parentes se organizaram para ajudar em uma pequena comemoração em família e, segundo eles, já estava quase tudo preparado. A família decidiu usar o vestido da festa no enterro.

“Elas estavam sendo crianças, uma de 4 e outra de 7 que estavam sendo crianças. Qual criança nunca brincou na porta de casa, sob supervisão da avó e da bisavó? Foi o minuto que a avó entrou dentro de casa e aconteceu isso”, disse Ana Lúcia, prima das meninas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários