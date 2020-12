Eduardo Costa diz que sofre preconceito por ter muito dinheiro e desabafa

“Eu não sou um cara desagradável, tenho um bom papo apesar de ter estudado apenas até o quarto ano. É preconceito da parte das pessoas acharem que só pego porque tenho dinheiro”, lamentou.

“Mulher gosta de homem inteligente e se ele vem acompanhado de uma situação financeira melhor, elas gostam, assim como nós homens gostamos também”, garantiu.

“Não sou um cara machista, sou completamente submisso às mulheres. Manda quem pode e obedece quem tem juízo”, brincou ainda.

Meses atrás, ele chegou a se envolver com Nadja Pessoa, conhecida nacionalmente por conta do relacionamento com Vinícius D’Black e pela sua participação em A Fazenda.

De acordo com o jornalista Leo Dias, em sua coluna no jornal Metrópoles, eles estão juntos, apesar da loira dizer que não é namoro, e ela tem viajado constantemente para a casa do sertanejo.

“Não estamos namorando”, limitou-se a dizer, sem negar que há um envolvimento sem compromisso, meses depois do término do casamento com Vinícius D’Black.

Ainda traumatizada com o fim do antigo relacionamento, ela colocou o cantor na Justiça e relatou dificuldades financeiras para Leo Dias.

“Quando eu o conheci, ele estava falido. O telefone só tocava para cobranças de dívidas. Até a família tinha virado as costas para ele. E eu ali com ele”, disparou.

“Os dois trabalhando, ralando muito. Ele era muito frustrado por ter uma música estourada e não fazer show”, completou.

No Instagram, os fãs mais atentos perceberam que os dois trocaram comentários há algumas semanas, como forma de declaração, e ele correspondeu, devolvendo com um coração vermelho.

Bastou isso para que muita gente começasse a especular que eles estariam se conhecendo melhor e as piadinhas foram inevitáveis. “Quando você estuda pra uma prova e mesmo assim tira zero. Nadja não aprendeu nada”, apontou uma fã.

“Tem que ter coragem pra enfrentar um Eduardo Costa”, reagiu outra. “Se eu ver esses dois juntos na rua eu corro o mais longe possível”, detonou mais uma. Os comentários negativos se devem às muitas polêmicas envolvendo ambos.

Confira:

Fonte: TERRA