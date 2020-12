Elenco do Rio Branco deve passar por desmanche em 2021

Os atletas com contratos a vencer a partir de janeiro do próximo ano foram liberados para descanso

Com a eliminação para o Altos-PI, o Rio Branco foca a partir de agora o planejamento para a temporada 2021. Os atletas com contratos a vencer a partir de janeiro do próximo ano foram liberados para descanso.

De acordo com o presidente estrelado Valdemar Neto, em entrevista para ge, o retorno de cada atleta ao clube vai depender do processo de negociação.

O dirigente informou muitos deles têm propostas de outras agremiações com realidade financeira bem superior à apresentada pelo Rio Branco, assim deixando entender que o clube não irá entrar em “leilão” para a permanência dos atletas do atual elenco.

A respeito da permanência do goleiro Bruno, o dirigente comentou à reportagem do ge que o atleta tem propostas de outras agremiações e sua continuidade no clube também é incerta.

“O Bruno tem proposta. Quem recebe a proposta é o empresário dele. O empresário vai ver qual é o melhor pra ele. Ele vai pra casa, vai passar as férias em casa e a gente vai aguardar, ver outras negociações com outras pessoas, com outros goleiros, vamos ver o que é melhor para o Rio Branco. Na verdade, vai ser 90% de time caseiro” – concluiu o dirigente.

Sobre a manutenção do treinador de goleiros Walter Amaral no comando técnico da equipe para 2021, Valdemar Neto descartou e informou que o profissional irá retornar a sua posição de origem no clube.

O dirigente agora busca a contratação de um profissional de fora do estado para assumir o comando do time a partir de janeiro.

No calendário para 2021, o Rio Branco-AC tem dois torneios para disputar no primeiro semestre: Copa Verde 2020 e o Campeonato Acreano 2021.

A participação do clube na disputa do próximo Campeonato Brasileiro da Série D/2021 vai depender do acesso do Imperador Galvez para a Série C.

