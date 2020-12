Em 128 mil domicílios do Acre, algum morador recebeu auxílio emergencial em outubro

Em outubro, o percentual de domicílios onde algum morador recebeu algum auxílio para combater os efeitos da pandemia foi de 59,6%. Em setembro era de 60,1%. Foram atendidos 128 mil em outubro frente aos 140 mil de setembro.

O percentual de domicílios onde algum morador recebia auxílio emergencial ficou estável nesses últimos quatros meses. Entre os tipos de auxílio abordados pela pesquisa, estão o emergencial, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e a complementação do Governo Federal pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

PUBLICIDADE

Norte (58,4%) e Nordeste (56,9%) foram as regiões que tiveram os maiores percentuais de domicílios recebendo auxílio. Entre os estados, o Amapá (68,6%) foi estado com maior proporção, seguido de Pará (62,2%) e Maranhão (63,3%). Acre vem em quinto com 59,6%.

As regiões que têm mais domicílios com pessoas recebendo auxílio ainda são Norte e Nordeste, onde as pessoas estão mais dentro dos critérios para receber o auxílio. Esse percentual ficou estável em todas as grandes regiões.

Fonte: IBGE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários