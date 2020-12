Em Brasileia, Prefeita lança concurso de fotos com ornamentação de natal

Devido a pandemia do COVID-19, as festividades de fim de ano foram canceladas quase em todas cidades do Brasil e em Brasileia não foi diferente. Distante cerca de 240 quilômetros da capital, o município sempre foi destaque em eventos culturais.

Principalmente no fim do ano, com a chegada do natal a prefeitura realizava o famosa “Feira Natalina”, com várias atrações, presença do papai Noel e distribuição de presentes. Em 2018, contou com a presença ilustre dos Sisters, a acreana Gleice Damasceno e Wagner Santiago, que alegraram a criançada.

Já a edição desse ano, será diferente e online mas sem perder o espírito natalino. Em vídeo publicado nas páginas oficiais da Prefeitura de Brasileia nas redes sociais. A gestora, Fernanda Hassem, aparece anunciando um concurso de fotos nas ornamentações natalinas feito pela prefeitura com direito a premiação.

“Olá amigos e amigas de Brasileia. Em comemoração ao natal, uma data tão especial a Prefeitura de Brasileia está lançando o concurso ‘Natal Brasileia Foto Show’. (…) Junte-se ao espírito natalino numa foto e venha participar conosco”, diz Fernanda em um trecho do vídeo.

O concurso começou a valer das 7h da sexta-feira, 18, e vai até o dia 22 de dezembro para todos os brasileenses que residem na cidade. A competição é fácil para qualquer pessoa concorrer, basta seguir as seguintes regras:

– Tirar uma foto individual, dos filhos, família ou amigos em algum ponto com enfeites de natal, ornamentado pela Prefeitura; Postar a foto no seu facebook com a #NatalBrasileiaFotoShow e marcar a página oficial da Prefeitura de Brasiléia.

Os pontos de ornamentação válidos podem ser na praça Hugo Poli, praça do Mirante, Letreiro da Chegada da Cidade, no mastro que fica no trevo sentido Assis Brasil, em frente a Prefeitura e na praça do Bairro Leonardo Barbosa.

O concurso que irá até o dia 22 de dezembro, às 19h, renderá a foto mais curtida a premiação em dinheiro no valor de mil reais.

