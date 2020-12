Em clique diferenciado, Mara Maravilha surpreende e revela tatuagens

“Nada é mais libertador e confortante, do que faz uso de ser o que o seu Criador te dar o livre arbítrio de ser; sem intenção de criar opinião ou persuasão, porque somos únicos e originais e com a consciência que respeitar o próximo é o reflexo do respeito a nós mesmos”, iniciou ela.

Em seguida, a artista debochou de comentários de haters e, afirmou que se reconhece cada vez mais; “Quanto mais me julgam, mais me conheço e encontro paz, força e prazer de ser quem eu sou!!!! Como diz a filósofa Jojo Toddynho creio que não estou errada na minha tese kkkk … Se quer paz amém mas se quer guerra tu me fala… kkk Meus amores querem perfeição??? Olhem pra trindade: Pai, Filho e Espírito Santo”, relatou Mara.

Com mais de 10 mil curtidas, as reações dos seguidores da ex-peoa foram diversas; “É por isso que sou fã dessa mulher, senhoras e senhores!”, disse uma mulher. “Eu amo vc , mas use suas palavras pra que usa frases alheias , vc é. Capaz eu acredito , amo vc, deliciosa demais”, declarou a segunda pessoa. “Não acho certo crente ter tatuagens…mas tudo bem…continua linda”, opinou o último individuo.

Clique Natalino

Nas últimas semanas a influenciadora posou em um clique lindíssimo, ao lado do filho Benjamin que neste ano, terá o seu primeiro natal ao lado da mãe.

“Vou te amar, meu bem, (Benjamim)… Vou te encher de beijo; te encher de amor; te levar comigo para onde eu for; vou te amar meu bem. Benjamim, ser mãe significa nunca mais estar só no pensamento. Uma mãe sempre pensa por dois: por ela e pelos seus filhos. Uma mãe se sente afortunada, porque sabe que eles são o seu maior tesouro”, começou ela que, comentou sobre o amor maternal.

“Ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, seu pensamento, dar todo o seu coração, seu amor para levar seus filhos adiante e ensiná-los a viver. Se existe um amor real e sincero é o amor de mãe. É eterno e infinito”, finalizou ela.