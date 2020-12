Em Cruzeiro do Sul, cinco médicos são afastados após contraírem a Covid-19

Em Cruzeiro do Sul, já são mais de 4.300 casos confirmados de Covid-19, o município contabiliza 71 mortes pelo vírus.

Nos últimos meses houve um aumento no número de novos casos e novas internações. A cidade que anteriormente registrava cinco novos casos, passa a registar 40 novos casos por dia.

No Hospital do Juruá, cinco médicos foram infectados pelo novo coronavírus, sendo afastados de suas rotinas no atendimento a população.

O médico Marlon Holanda falou a cerca da situação dos colegas médicos infectados pelo vírus. “No momento temos 05 médicos afastados por conta da Covid-19,tem um colega na UTI em Rio Branco, 02 colegas em casa e 02 colegas internados na Enfermaria Covid-19. Estamos com uma escala muito apertada, os médicos estão se desdobrando, trabalhando plantões de 24, 36 até 48 horas para cobrir essas escalas, os mesmos médicos que trabalham em Mâncio Lima, trabalham em Cruzeiro do Sul, Guajará e em Rodrigues Alves. Torcemos para pronta recuperação para que possamos fechara essa escala e atender a população ” pontuou.

Ainda segundo Marlon Holanda, o número de casos pode aumentar se as pessoas não ficarem atentas aos cuidados durante as festas de final de ano.

“Hoje nós temos cerca de 24 pacientes internados, sendo 05 na UTI e 19 na Enfermaria Covid-19. Agora com as festas de final de ano, peço para que as pessoas confraternizem-se somente com as pessoas de suas casas, para que os números não aumente ainda mais.” Declarou.

