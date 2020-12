Em Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues é aprovado por 79,2% da população

Prefeito e ex-vereador teve um curto mandato à frente da segunda maior cidade do Acre

O curto mandato de Clodoaldo Rodrigues (PP) à frente da prefeitura de Cruzeiro do Sul foi aprovado por 79,2% da população, de acordo com pesquisa do Instituto Data Control divulgada nesta quarta-feira (30). Por outro lado, apenas 3,4% reprovaram seu trabalho.

Os que consideram a gestão regular somam 8%. Não sabem ou não responderam pontuaram 9,4%.

Rodrigues era presidente da Câmara de Vereadores e assumiu a prefeitura após o prefeito Ilderlei Cordeiro e o vice Zequinha Lima, ambos do Progressistas, terem seus mandatos cassados pela Justiça.

Lima não perdeu os direitos políticos e por isso concorreu às eleições municipais no dia 15 de novembro, sendo o mais votado nas urnas.

A pesquisa ouviu 500 pessoas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários