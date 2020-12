Em Cruzeiro do Sul, consumidores trocam carne de boi por peixe, devido alta dos preços

Com os altos preços nos açougues, os cruzeirenses tiveram que substituir a carne bovina por peixe, nesta ceia de Natal.

A inflação no Brasil afetou diretamente o consumo de carne da população com menos poder aquisitivo. Com os altos preços nos açougues, os cruzeirenses tiveram que substituir a carne bovina por peixe, nesta ceia de Natal.

“O peixe está mais barato, a carne está muito cara. Quem só ganha um salário mínimo se não economizar, não tem dinheiro para comprar nada. E a ceia não pode faltar”, salientou o gari, Epaminondas, que esteve hoje no Mercado do Peixe.

