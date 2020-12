Em entrevista ao O Globo, atriz Bruna Marquezine fala sobre solteirice e sexo

"Só consigo me relacionar com quem eu confio, admiro e conheço, pelo menos, um pouco"

Uma das principais atrizes do Brasil e destaque no mundo da moda na atualidade é Bruna Marquezine. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre diversos assuntos, entre eles sua fase solteira e sobre sexo.

Questionada estar passando a quarentena solteira, Marquezine foi enfática. “Estou bem com a minha solteirice. Quase não consigo me ver hoje com alguém. É claro que amanhã isso pode mudar. Até porque, quando eu me encanto, por mais que não namore, fico parada ali. Não tenho necessidade de ir para outra pessoa para ver como é”, afirmou.

Na sequência, Marquezine falou sobre sexo, respondendo se tem sentido falta dessa relação, estando solteira. Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: ‘Ser solteiro está foda!’. Eu falo: ‘Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’”, disse.

“Sei que é delicado falar, não gosto de ficar escancarando a minha vida sexual… Só consigo me relacionar com quem eu confio, admiro e conheço, pelo menos, um pouco. Mas não julgo. Cada um vive de acordo com as suas escolhas. Essa é a minha”, finalizou.

(Foto: Veja)

