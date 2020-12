Em estudo inédito, USP identifica proteína do organismo associada a casos graves de Covid-19

Coordenador do estudo, Dario Zamboni, que é professor do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos e do Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias (Crid), diz que ao serem ativados, os inflassomos promovem o controle das infecções. Caso o processo seja extremo, o organismo produz uma resposta exagerada, podendo lesar tecidos e piorar o quadro.

“Fazendo uma analogia seria como se nosso corpo fosse uma casa e essas proteínas são o fogo. A gente precisa do fogo, a gente usa para cozinhar, para acender uma vela, para fazer um churrasco. Mas, ao mesmo tempo, se ela está superativada, descontrolada, pode incendiar a casa inteira e sair do controle. Então, as proteínas que fazem a defesa do nosso corpo, têm que ser muito controladas. Esse vírus, o coronavírus, Sars-Cov-2, ele ativa demais essas proteínas e elas podem piorar o quadro clínico”, afirma Zamboni.