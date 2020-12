Em festa de Natal no Acre, músico se empolga e toca Billie Jean, do Michael Jackson; veja

Ao som de ‘Billie Jean’, do astro do pop Michael Jackson, o artista das noites acreanas Alessandro dos Teclados animou uma festa de confraternização em família realizada na estrada de Porto Acre, em Rio Branco, na madrugada desta sexta-feira (25).

O som levou os presentes ao delírio, mesmo com a interpretação não sendo as das melhores, mas, a música que marcou gerações fez o público voltar no tempo. Além de tocar o Rei do Pop, o músico tocou um dos grandes sucessos de Elvis Presley.

