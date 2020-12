Em nova decisão, desembargador suspende volta de prefeitos presos aos cargos

Segundo decisão do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, os termos em que se deram os afastamentos das funções públicas foram revistos e o prazo que restaria de mandato popular de cada qual (menos de duas semanas, sem contar o período de recesso nos órgãos públicos), seria insuficiente.

“Em retificação a decisão anterior, indefiro o pedido de revogação da suspensão do exercício da função pública (de prefeita), permanecendo a proibição de acesso ou frequência à Prefeitura local e seus demais órgãos diretos ou indiretos”

Os chefes do executivo municipal foram denunciados por um empresário que informou às autoridades sobre esquemas de propina envolvendo as prefeituras de São Francisco do Guaporé, Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná.