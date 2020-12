Em operação, polícia prende grupo que fazia lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no AC

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), com apoio da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul (DGCZS), Delegacia Geral de Tarauacá, Delegacia Geral de Manuel Urbano, do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior(DPCI), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), deflagrou na manhã desta sexta-feira, 04, a “Operação Sentinela”. Na ocasião foram cumpridos 10 mandados de prisão, 08 de busca e apreensão e sequestro e apreensão de 10 veículos, além de bloqueio de contas bancárias.

Os mandados judiciais, expedidos pela 3° Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, foram cumpridos na capital, Manuel Urbano e em Cruzeiro do Sul. Foram presas 10 pessoas ligadas diretamente com o crime de trafico e associação para o tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro.

O trabalho investigativo, que durou cerca de 6 meses, identificou uma associação de narcotraficantes que operava no transporte de grandes quantidades de drogas e munições de Cruzeiro do Sul para abastecer a capital Rio Branco, utilizando automóveis e caminhões. A exemplo da apreensão de 93 kg de maconha, mais de 100 munições para pistola e revólver, 260 munições para fuzil do tipo AK-47, apreendidos no dia 28 de agosto desse ano em Feijó.

Em Cruzeiro do Sul foram presos cinco pessoas, sequestro de 01 caminhão tipo guincho e 07 veículos de passeio. Em Manuel Urbano foi presa um traficante, com alto poder de articulação, o qual se deslocava de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, bem como apreendido um veículo; Em Tarauacá foi apreendido um veículo; e em Rio Branco, 04 pessoas foram presas, sendo um deles traficante também com alto poder de articulação.

Polícia Civil agradece o empenho que o Ministério Público e Poder Judiciário tiveram para o êxito da Operação Policial, demonstrando total apoio às ações da Polícia Judiciária.

