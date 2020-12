Em Rio Branco, Fernanda Hassem cumpre agendas e reafirma parcerias

A prefeita Fernanda Hassem, esteve em Rio Branco cumprindo agendas em busca de parcerias e recursos para o município. Mantendo o diálogo e boas relações de forma republicana com autoridades para trazer melhorias positivas para Brasileia.

Na segunda-feira, 14, a gestora representou todos os prefeitos presentes ao lado do Governador do Acre, Gladson Cameli e da Primeira Dama do Estado, Ana Paula Cameli, da solenidade de Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, “Maria da Penha vai à Escola e Maria da Penha vai à Aldeia”, realizado no Memorial dos Autonomistas.

Na ocasião participaram também a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, o Juiz Federal Ben Hur, representantes do Legislativo e Judiciário, e o encerramento foi marcado por uma apresentação especial de mulheres indígenas da etnia Yawanawa.

No Palácio Rio Branco

Na manhã da terça-feira, 15, ainda na capital a Prefeita Fernanda Hassem, esteve reunida com o Governador Gladson Cameli, onde debateram sobre várias pautas importantes para o município.

Na ocasião dialogaram sobre o andamento do projeto do anel viário para melhorar o tráfego na cidade, que é, de grande importância para o desenvolvimento não só de Brasileia, como da região do Alto Acre.

Fernanda fala que foram “pautas muito importantes de ações e parcerias futuras da Prefeitura com o Governo. O Governador se mostrou muito solicito com relação as nossas demandas que trouxemos aqui e seguiremos nessa parceria republicana, pelo bem da nossa população de Brasileia tanto da cidade como da zona rural. Foi uma agenda muito positiva e eu saio muito satisfeita dessa reunião”, destaca a gestora.

Em seguida a gestora falou da parceria para o funcionamento da Usina de Asfalto, que fica em Brasileia e será fundamental para pavimentação de ruas e operações de “tapa buracos” na cidade. Assim como para as cidades vizinhas, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri. Falaram também a respeito de ações relacionadas à saúde regional, e outros investimentos no município de Brasiléia.

Na AMAC

Em seguida a gestora seguiu para a sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) para visita de agradecimento por todo apoio recebido, tanto em Rio Branco quanto em Brasília, na articulação de recursos e projetos para o município, assim como vem apoiando os demais municípios e prefeitos acreanos.

Também participamos de uma reunião com o Superintendente do Banco do Brasil (BB), Márcio Carioca, onde nos colocamos a disposição da instituição para o bom andamento dos serviços em Brasileia e toda região de fronteira.

