Em Sena Madureira, homem morre afogado ao tentar atravessar rio Iaco a nado

Um homem de 46 anos de idade que residia no bairro da Vitória, em Sena Madureira, foi tragado pelas águas do rio Iaco na manhã deste domingo (13). O acontecimento trágico ocorreu no Porto do Valcir, localizado no mesmo bairro onde a vítima morava.

De acordo com informações de populares, Francisco Moura de Souza tinha ingerido bebida alcoólica e tentou atravessar o rio nadando, entretanto, ao chegar no meio do rio apresentou sinais de cansaço, ficou se debatendo e gritando por socorro até desaparecer nas águas.

Tão logo o sumiço foi registrado, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para trabalhar nas buscas. Os bombeiros utilizaram a técnica de varredura e após alguns minutos conseguiram encontrar o corpo nas proximidades de uns galhos.

O corpo de Francisco Moura foi encaminhado para o IML para a realização do exame cadavérico e será transladado para Sena Madureira, sua cidade de origem.

