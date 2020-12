EMA 2020: Pabllo Vittar leva prêmio de Melhor Artista Brasileiro

Cantora concorria com concorria com Anitta, Djonga, Emicida e Ludmilla na categoria

Pelo segundo ano consecutivo, Pabllo Vittar levou o prêmio de Melhor Artista Brasileiro no MTV Europe Music Awards, que rola nesta domingo.

A categoria chama a atenção por premiar artistas brasileiros em disputa exclusiva para as nossas produções nacionais.

Neste ano, a cantora drag queen mais famosa do país concorria com Anitta, Djonga, Emicida e Ludmilla. Em vídeo de agradecimento, Pabllo dedicou a estatueta ao público LGBTQUIA+.

“Representando o Brasil, estou aqui, a sua princesa do pop: Pabllo Vittar. Muito obrigado Vittalovers, muito obrigado toda a comunidade, muito obrigado a todos os fã-clubes que fizeram muitos mutirões para que a gente possa ter ganhado mais uma vez esse prêmio. EMA 2020 é nosso, Vittaovers, e eu não poderia estar mia s feliz de está aqui agradecendo esse prêmio. Muito obrigado, você são demais e fazer a diferença na minha vida. EMA, thank you so much. Ahhhhh, ganhamos”, comemorou a cantora, empolgadíssima com a vitória.

A maravilhosa @pabllovittar levou pela segunda vez consecutiva o prêmio de MELHOR ARTISTA BRASILEIRA do @mtvema e agradeceu a todos os fãs e à comunidade LGBTQ+ 🔥 #MTVEMA pic.twitter.com/MXCgl82DCE — MTV BRASIL (@MTVBrasil) November 8, 2020

