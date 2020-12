Enem: quem estiver doente com covid pode fazer nova prova

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). No entanto, pessoas acometidas pela covid-19 ou por outras doenças infectocontagiosas poderão pedir a reaplicação das provas. A nova data do exame para esses participantes será nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), para garantir a reaplicação da prova, o participante deve informar que está com doente, por meio da Página do Participante, antes da aplicação do exame.

São doenças infectocontagiosas para fins de solicitação de reaplicação do Enem 2020: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

É importante destacar que os participantes que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame, primando pela segurança e a saúde coletiva. Neste caso, além de registrar o ocorrido na Página do Participante, o inscrito deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Inep (0800 616161) e relatar a condição, a fim de agilizar a análise do laudo pela autarquia. Para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir, obrigatoriamente, no momento da solicitação documento legível que comprove a doença. Saiba o que anexar na documentação de pedido de reaplicação da prova nome completo do participante

diagnóstico com a descrição da condição

código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10)

assinatura

identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente

data do atendimento

documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.

