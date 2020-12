Energisa Acre entrega obras de eficiência energética no Educandário Santa Margarida

A Energisa Acre entregou as obras de eficientização no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco. As intervenções fazem parte do Programa de Eficiência Energética da EAC e da Agência Nacional De Energia Elétrica (Aneel) que prevê ações de substituição de equipamentos por outros mais modernos e eficientes com o objetivo de reduzir os custos com o consumo de energia elétrica.

A solenidade de entrega ocorreu na quinta-feira (17.12), na sede do Educandário. Além da economia na conta de luz, as crianças acolhidas no local terão mais conforto com a instalação de 10 condicionares de ar, 5 geladeiras/ freezer, substituição de 98 lâmpadas e uma unidade de geração de energia solar fotovoltaica. O investimento é de R$ 180 mil e permitirá uma economia em torno de R$ 34,8 mil/ano.

O Educandário Santa Margarida foi fundado em 30 de agosto de 1942. Atualmente a instituição atende crianças, de zero a 12 anos, em Rio Branco, na modalidade “abrigo”.

O coordenador geral do Educandário, Oswaldo Leal, ressaltou a importância da instituição para a sociedade acreana e que para manter toda estrutura funcionando depende de doações e repasses.

“No Educandário o custo com energia elétrica é grande. Por isso, o Programa de Eficiência Energética com a troca de equipamentos e lâmpadas, além da instalação de uma unidade solar fotovoltaica melhora a nossa capacidade, por um lado de utilizar a energia de maneira mais eficiente e por outro, reduzir os custos. A parceria com a Energisa Acre construiu esse ambiente que melhora a qualidade de vida das crianças que aqui vivem. Estamos muito gratos por isso”.

Para o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, é uma alegria entregar a obra de eficientização no Educandário. “Diante da importância da instituição para a sociedade acreana, estamos felizes em proporcionar um Natal mais confortável para as crianças que aqui vivem. Isso mostra o comprometimento da Energisa com o Acre. Mais do que fornecer energia elétrica, estamos empenhados em apoiar as iniciativas locais”.

