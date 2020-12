Energisa Acre inaugura subestação em Assis Brasil no dia 8 de dezembro 

A Energisa Acre entrega as obras da nova linha e subestação de Assis Brasil no próximo dia 08 de dezembro. Ao todo, são 380 torres e 110km de linha de Distribuição para conectar o munícipio ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O investimento para a realização do projeto foi de aproximadamente R$ 52 milhões e vai beneficiar mais de 7,5 mil pessoas do município acreano.

A nova linha e subestação contribuem para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Além de permitir que Assis Brasil deixe de ser abastecido por usina termoelétrica que tem limitação no suprimento de energia, provoca emissões de gás carbônico na atmosfera e a utiliza óleo diesel na geração de eletricidade.

Investimentos como esses são fundamentais para aumentar e reforçar a capacidade da rede elétrica no estado. O objetivo da Distribuidora é potencializar a capacidade de fornecimento de energia para todas as classes de consumo: industrial, comercial, residencial e rural, além de criar condições favoráveis para novos investimentos locais e ainda contribuir para o desenvolvimento econômico e social.

“Com a entrega da linha e da subestação conseguiremos proporcionar uma energia confiável, limpa e de qualidade para o município de Assis Brasil. Além de estar em um ponto estratégico de fronteira internacional entre Brasil e Peru. É uma alegria muito grande inaugurar essa obra que vai transformar a realidade dessa região”, destaca o diretor-presidente José Adriano Mendes Silva.

Retrospectiva das Grandes Obras

No primeiro ano de atuação no Acre, a Energisa fez duas grandes entregas em 2019. A primeira delas foi a Subestação de Epitaciolândia com um investimento de R$ 18 milhões que duplicou a capacidade de energia para a região do Alto Acre beneficiando as cidades de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. A segunda entrega foi a subestação de distribuição de energia Alto Alegre com investimento de R$ 17 milhões que atende as cidades de Rio Branco, Porto Acre, Bujari e as vilas do V e do Incra.

