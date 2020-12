Entenda como funcionará o aborto legal na Argentina

Quem pode abortar?

O aborto fica consagrado como direito das mulheres, meninas e pessoas com capacidade de gestação. O procedimento só pode ser realizado em menores de 13 anos caso haja consentimento informado e com a presença de um dos pais ou responsável legal.

Para adolescentes entre 13 e 16 anos, é preciso estar acompanhada de um companheiro ou do que é chamado como referência afetiva. Antes da realização do procedimento, é preciso que a pessoa solicitante informe o consentimento de maneira escrita.

Como deve se organizar o sistema de saúde?

Os profissionais de saúde podem se recusar a realizar o aborto e deve manter a sua decisão em esfera pública e privada. No entanto, a pessoa solicitante da interrupção deve ser imediatamente encaminhada para outro profissional ou centro de saúde que realize o procedimento.

Hospitais privados ou de previdência social que não possuem médicos ou estrutura para a realização do procedimento devem encaminhar a gestante para outra unidade em que o atendimento seja realizado.

Os profissionais não podem se negar a realizar a gravidez acima de 14 semanas em que a vida e a saúde da gestante estão em risco. O caso deve ser tratado como urgente e o procedimento deve ser realizado imediatamente.

Também fica proibido que os profissionais se neguem a realizar atendimento e fornecer cuidados pós-aborto. Caso aconteça, o médico pode ser responsabilizado em sanções administrativas, disciplinares, criminais e civis.

Os planos de saúde privados e públicos devem garantir a cobertura do procedimento de interrupção de gravidez de forma gratuita; além de diagnóstico, medicamentos e terapia de suporte.

O que muda no legislativo?

Além da implementação do procedimento em todo país, também será implementada a Lei nº 26.150 de Educação Sexual Integral, que estabelece políticas públicas e educacionais para fortalecer e garantir a saúde sexual e reprodutiva dos cidadãos.

O artigo 85 do Código Penal é alterado e proíbe a realização do aborto em gestantes que não autorizaram o procedimento, o que pode causar de três a dez anos de prisão. A pena aumenta até 15 anos caso a gestante venha a óbito durante o procedimento.

Também é crime a realização do aborto em pessoas com mais de 14 semanas de gestação com pena de três meses a um ano, a menos que a vida da gestante esteja em risco. Por fim, será acrescentado ao artigo 86 que o aborto realizado com consentimento da gestante até a 14ª semana não é crime.