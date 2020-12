Ex-affair da acreana Raissa Barbosa, Miss Bumbum de Santa Catarina se declara

Rangel Carlos, que disputou em 2017 o título de Miss Bumbum com Raissa Barbosa, foi vista, na época, aos beijos com a peoa e, chegou a comentar sobre o futuro do ‘casal’. Rangel, que é Miss Bumbum Santa Catarina e é casada com o empresário Elquer Carlos, é só elogios para a ex-peoa que foi uma das protagonistas do reality show A Fazenda e, deixou o programa na última quinta feira (26).