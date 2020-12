Ex-assessor do governo Tião Viana é entubado no Into em estado grave da covid-19

Petronilo Rodrigues Silva, de 46 anos, ex-secretário de esportes no governo de Tião Viana (PT), foi entubado nesta sexta-feira (11) depois de complicações da covid-19.

Ele está na internado no Into Acre, de acordo com informações da família.

Pelezinho disputou as últimas eleições para a Câmara de Vereadores de Rio Branco, mas não venceu.

O esportista também é conhecido pelo trabalho social realizado nos últimos 20 anos na Baixada da Sobral.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários