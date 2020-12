Ex-meia do Rio Branco morre de infarto em Cuiabá-MT

O ex-meia Zé Carioca, com passagem pelo Rio Branco na temporada de 1998, faleceu na terça-feira (15). O ex-jogador estava em sua residência, na cidade de Cuiabá, quando começou a reclamar de dores no peito, sofrendo um infarto fulminante e indo a óbito.

O jogador fez muito sucesso como a camisa do Dom Bosco no final dos anos 90, mas antes, passou pelo Ji-Paraná (RO) e Rio Branco (AC), nas temporadas de 1997 e 1998, respectivamente. O ex-atleta também fez apresentação pela equipe máster do Mixto.

A contratação do meia para vestir a camisa do Rio Branco ocorre no início da temporada de 1998.

O atleta participou de um jogo amistoso por uma agremiação do rondoniense contra o Rio Branco e, após uma apresentação fenomenal, o presidente estrelado Sebastião de Melo Alencar anunciou, dias depois, a contratação do atleta e também de outros dois companheiros de equipe: Tiquinho e Pablo.

Zé Carioca era natural do Rio Janeiro e estava com 53 anos. O ex-atleta tinha como principais característica do seu futebol o toque refinado de bola, com grande visão de jogo e lançamentos perfeitos para os atacantes.

Fora dos gramados, Zé Carioca era muito conhecido pelo jeito brincalhão e as longas madeixas. O ex-jogador trabalhava como professor de futebol na escolinha de futebol de outro ídolo do Dom Bosco e que teve passagens pelo Flamengo, Yuca, com quem fez grandes apresentações no futebol mato-grossense.

