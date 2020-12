Ex-noiva de pagodeiro descobre amantes e um filho do cantor pelo Facebook

Blenda Ohanna estava em um relacionamento com Rodrigo Príncipe há oito anos e terminou após descobrir as traições

Algumas traições têm vindo à tona nos últimos tempos, como aconteceu com o sertanejo Marlon e Ivy Moraes , por exemplo.

Quem também descobriu uma pulada de cerca do companheiro foi a modelo e atriz Blenda Ohanna.

Ela era noiva do pagodeiro rodrigo Príncipe, com quem estava há oito anos, e descobriu amantes e um filho do cantor pelo Facebook.

Segundo o colunista Leo Dias, Blenda descobriu as traições há quinze dias e deixou o apartamento onde ela morava com Príncipe.

“O pior disso tudo é que a família dele sabia deste filho, de dois anos, e mentia para mim. Descobri por meio dos meus fãs que me mandaram uma publicação do Facebook na qual a tia da criança tinha exposto tudo na web”, desabafa a modelo.

Blenda fala que para ela a relação acabou, mas que o pagodeiro ainda tenta uma reconciliação.

“Ele me inferniza com mensagens e ligações. O Rodrigo me liga dizendo que isso vai acabar com a carreira dele e que ele ainda me ama”, revela.

“Meu Instagram até parou. Toda hora chega mensagem de uma amante para mim. Estou solteira e muito bem assim. Não quero mais mentiras na minha vida. Eu já dei o basta e quero desvincular a minha imagem da dele”, Blenda finaliza. Rodrigo Príncipe confirmou todas as informações ao Leo Dias, mas ainda não comentou a história.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários