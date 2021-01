Exclusivo: Doze personalidades acreanas e seus signos; veja as previsões para 2021

Saiba quais são as características e as previsões dos signos do Zodíaco para 2021

O ano de 2021 será regido pelo número 5, representado pelo Hierofante no Tarot. A busca pelo conhecimento será o caminho chave neste ano de 2021, que estará apoiado no pensamento inovador nos convidando a enxergar a vida sob um novo ângulo. A comunicação, parcerias, casamentos e compartilhamento de ideias, exercício da fé e conexão com o sagrado também são tendências para este ano que se inicia. Saiba quais são as características básicas de cada signo do Zodíaco e veja quais são as previsões da astrologia para cada signo em 2021.

Áries – 21 de março a 19 de abril

Virtudes: Determinação, liderança, iniciativa

Pontos a trabalhar: Agressividade, impulsividade, impaciência

Previsão para o 2021

O arcano que presenta o ano de 2021 para os arianos é O Imperador, esta carta simboliza o poder em demonstrar seus dons, vontade inabalável e estabelecimento de controle em todos os campos da vida. No trabalho, será um bom ano para os negócios e estabilidade financeira se agir com prudência e planejamento. No amor a previsão é de harmonia, não se deixe levar as tendencias autoritárias. Na saúde a previsão é de equilíbrio, mas esteja atento a excessos.

Touro – 20 de abril a 20 de maio

Virtudes: Estabilidade, resistência, praticidade

Pontos a trabalhar: Possessividade, apego, inflexibilidade

Previsão para 2021

Para os taurinos, o arcano de 2021 é a Roda da Fortuna. O ano será marcado pela necessidade de encerrar ciclos do passado para que se inicie um novo futuro. No trabalho, existirão possibilidades de ganhos financeiros, esteja atento a oportunidades. No amor novidades o aguardam, mas para isso é necessário desapegar de situações do passado. Na saúde, não há previsão negativa, caso esteja em algum tratamento busque por tratamentos alternativos.

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Virtudes: Comunicação, expressividade, lógica

Pontos a trabalhar: inconstância, dispersão, sarcasmo

Previsão para 2021

Para os geminianos, O Mundo marca um ano de realizações, plenitude, aceitação da realidade e superação de dificuldades. No trabalho, 2021 pode indicar novos negócios, investimentos ou convites, levando-os a um novo ciclo profissional. No amor, a previsão é de sorte, mas também pode representar a finalização de relações que não são positivas em sua vida. A previsão é de boa saúde.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Virtudes: Sensibilidade, proteção, segurança

Pontos a trabalhar: Ansiedade, drama, instabilidade

Previsão para 2021

Já para os cancerianos, A Sacerdotisa marca um ano de criatividade, crescimento e regeneração. No trabalho ideias criativas, produção, elegância e abundancia, os acontecimentos podem parecer lentos, mas se manter a paciência se realizarão. No amor, casamento ou maternidade o aguardam, sensualidade em alta neste período. Na saúde, caso esteja em tratamento a previsão é de equilíbrio, mantenha os pensamentos positivos.

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Virtudes: confiança, lealdade, bondade

Pontos a trabalhar: egoísmo, orgulho, ostentação

Previsão para 2021

Em 2021, A Estrela apresenta um ano de inspiração, doação e sinceridade aos leoninos, que será um período de calma e descanso. Os leoninos se sentirão ligados aos outros e a causas sociais. No trabalho, a tendência é de crescimento e satisfação nas realizações profissionais. No amor, harmonia, fertilidade e poder de atração estarão em alta. Na saúde, conserve o equilíbrio para manter a boa forma.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Virtudes: organização, bom gosto, precisão

Pontos a trabalhar: perfeccionismo, inflexibilidade, pessimismo

Previsão para 2021

Em 2021, O Enamorado marcará o ano dos virginianos, o conselho é de tomar decisões. É chegada a hora de “sair de cima do muro” e decidir o caminho que desejam seguir. No trabalho, busque realizar aquilo que gosta, se você pensa em mudar de profissão ou atividade, é chegada a hora de ter coragem e agir. No amor, é o momento de fazer escolhas sobre os relacionamentos importantes na sua vida e ser sincero consigo mesmo. Na saúde, o ano pede atenção e cuidados, mantenha os exames em dia.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Virtudes: diplomacia, beleza, adaptação

Pontos a trabalhar: dependência, futilidade, indecisão

Previsão para 2021

O Carro no ano dos librianos, orientando a ação em todos os planos da vida, já que os librianos sabem exatamente onde querem chegar. No trabalho, possibilidades de viagens e conquistas os aguardam, se souberem agir com prudência e responsabilidade o sucesso estará garantido. No amor, demonstre seu afeto ao ser amado e desfrute de bons momentos. Na saúde, o ano pode ser de intensidade, cuide da imunidade.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Virtudes: força de vontade, intensidade, dedicação

Pontos a trabalhar: afrontas, controle, ciúmes

Previsão para 2021

O ano de 2021 para os escorpianos será de realizações e finalização de ciclos. O Mundo chega para lembrá-los a celebrar a vida com alegria e entusiasmo. No trabalho, recompensas os esperam após a conclusão de metas e atividades que já foram iniciadas. No amor, o sentimento altruísta ganha forma neste ano, superando até a sensualidade que é natural deste signo, rompimentos de relações não saudáveis podem acontecer. A previsão é de boa saúde.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Virtudes: Entusiasmo, otimismo, jovialidade

Pontos a trabalhar: hipocrisia, irresponsabilidade, dogmatismo

Previsão para 2021

O Eremita chega aos sagitarianos em 2021, sugerindo um ano de reflexões e autoconhecimento. Será um ano de recolhimento, introspecção e busca de si mesmo. No trabalho, a busca pela autonomia estará nos pensamentos dos sagitarianos, assim como a conquista de equilíbrio financeiro. No amor, será positivo desfrutar de momentos de solitude adquirindo sabedoria nas relações sociais. Na saúde, busque orientação de profissionais experientes e é aconselhável a pratica de meditação e relaxamento.

Capricórnio – 22 de dezembro a 19 de janeiro

Virtudes: constância, persistência, disciplina

Pontos a trabalhar: preguiça, preocupação, pessimismo

Previsão para 2021

Para os capricornianos, A Estrela marca um ano em que será necessário manter os pensamentos positivos, fortalecimento da fé, esperança e confiança. No trabalho, a realização profissional se dará por meio da ordem e da harmonia, busque sempre por inspiração e encontrara seu lugar no mundo. No amor, a tendencia é de equilíbrio e esplendor, a fertilidade estará alta neste ano. Na saúde, atenção as emoções, mantenha-se em equilíbrio e manterá uma boa saúde.

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Virtudes: idealismo, inventividade, independência

Pontos a trabalhar: rebeldia, fanatismo, excentricidade

Previsão para 2021

A consciência d’A Força para os aquarianos em 2021 indica o início de atividades ou período de vida liderado pela expressividade e criatividade. No trabalho, lucro nas atividades profissionais, porém é necessário manter a disciplina e força na tomada de decisões. No amor, domínio sobre as paixões, alto poder de conquista. Na saúde, para vencer obstáculos mantenha o domínio das situações, cuidado com atitudes agressivas.

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Virtudes: simpatia, compaixão, inspiração

Pontos a trabalhar: confusão, insegurança, fantasias em excesso

Previsão para 2021

Para os piscianos, O Julgamento representará o ano de 2021, marcado por reflexões e avaliação dos acontecimentos passados. No trabalho, o ano será de estabilidade e continuidade de atividades já iniciadas. No amor, o ano será marcado por exaltação e intensidade dos sentimentos, cuidado com pensamentos fixados no passado. Boa saúde, melhora milagrosa, equilíbrio e renovação.

Fonte de pesquisa

Cecilia de Vasconcelos

Cecília de Vasconcelos é pesquisadora e praticante das artes oraculares, atua em atendimentos particulares de leitura e interpretação dos arcanos de Tarot, Terapias Naturais, e mentoria de Filosofia e Xamanismo. Natural da cidade de São Paulo, dedica-se também no empoderamento e fortalecimento das práticas ancestrais e culturais dos povos originários da Amazônia. A foto é de Areta Padma.

