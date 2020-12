Festas de Réveillon em Cruzeiro do Sul são alvo de investigação do MP

Mesmo com o aumento de casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, duas grandes festas programaras pra a Virada do Ano estão sendo investigadas pelo Ministério Público.

Segundo o órgão, o primeiro passo será fazer contato com a secretaria municipal de Saúde.

Umas das festas está programada para acontecer na cidade e a outra, em uma chácara próximo ao Igarapé Preto.

Uma das festas anunciadas só tem venda de mesas e a outra anuncia convites individuais, que já teve lotes de vendas esgotados.

Segundo um dos representantes das empresas que promovem uma das festas, o espaçamento entre as mesas irá garantir o distanciamento social e a segurança Dos convidados. Além das normas sanitárias já seguidas.

