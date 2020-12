Filho de Luciano Camargo critica o pai por não ir ao velório de Seu Francisco: ”Por quê não mandou alguém?”

Em publicação, ele foi duro com o próprio pai após decisão do irmão de Zezé

Filho de Luciano Camargo, o jovem Wesley Camargo usou as redes sociais para criticar o próprio pai.

É que o sertanejo não foi ao velório de Seu Francisco porque está com Covid-19.

PUBLICIDADE

O filho não só não aprovou a atitude, como também fez críticas em público à decisão do irmão de Zezé di Camargo.

“Só digo uma coisa. Esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avó. Por quê não mandou alguém representar ele? Porque eu me represento!”, declarou.

Luciano e Wesley não mantém uma boa relação.

Em agosto, ele publicou uma carta aberta em que pedia uma reaproximação com o cantor.

“Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família. Já tive diferenças demais com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falarmos”, disse ele na época.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários