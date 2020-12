Filho de Maradona avisa: “Se alguém foi responsável pela morte vai pagar”

Diego Armando Maradona Jr. concedeu nesta sexta-feira uma extensa entrevista à estação televisiva italiana Sky Sport, na qual assumiu ainda não ter conseguido ultrapassar a morte do pai.

O ítalo-argentino, que apenas foi reconhecido como filho de El Pibe em 2016, diz lamentar, especialmente, o fato de não ter podido se despedir em condições, uma vez que esteve hospitalizado com uma infecção pelo novo coronavírus.

“Não poder me despedir do meu pai ainda é algo que me custa aceitar, num luto que me afetou muito. Tentei durante toda a vida recuperar de uma relação difícil com o meu pai, consegui fazê-lo e ele teve de partir. Foi um duplo sofrimento”, afirmou.

“Uma vez que estive hospitalizado, acompanhei muito pouco os últimos dias dele. Estive agarrado a uma máscara para conseguir respirar. Mas há uma investigação em curso, na qual os meus irmãos e irmãs irão a tribunal como parte lesada e, se houve negligência ou se alguém teve responsabilidades na morte do meu pai, vai pagar”, finalizou.

