Filho do apresentador Gugu Liberato assume relacionamento amoroso

O influenciador João Augusto, filho do apresentador Gugu Liberato, apareceu com uma jovem na praia do Gurujá, litoral de São Paulo em clima de romance.

O nome dela é Gracie, que também é digital influence e já possui cerca de 20 mil seguidores em sua rede social. Segundo os sites de fofocas, os dois estão apaixonados, e João teria assumido o namoro sério com a beldade.

O pai de João Augusto, Gugu Liberato, um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira, morreu no início deste ano e deixou uma fortuna de quase um bulhão de reais, que vem sendo disputada pela mãe de João, Rose Miriam di Matteo, que insiste em dizer na justiça que era esposa do falecido.

