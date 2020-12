Filhos de 14 e 16 anos agridem e expulsam mãe de casa em Porto Velho

Uma mulher de 36 anos foi agredida e expulsa de casa pelo casal de filhos de 14 e 16 anos no bairro JK, região Leste da capital rondoniense. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (16).

As informações contidas em ocorrência policial dão conta de que os filhos tiveram uma discussão acirrada com a mãe por motivos não revelados.

Os adolescentes na sequência investiram contra a mãe com socos e chutes sem piedade. A vítima toda lesionada ainda foi expulsa de casa e teve uma televisão danificada pelos filhos.

Quando a mulher denunciou o crime à polícia, os adolescentes fugiram do local. A vítima disse que até a irmã dela também foi expulsa do imóvel pelos adolescentes. A mulher não entrou em detalhes com a polícia sobre toda a motivação do crime.