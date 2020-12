‘Fim de um era de piadas’, diz Barrichello ao receber vacina antecipadamente

Rubens Barrichello, 48, resolveu devolver com bom humor as piadas que parte do público faz a respeito de sua carreira na Fórmula 1.

Quando defendia a Ferrari, o piloto quase sempre tinha que deixar a dianteira com o colega Michael Schumacher, que acabaria se tornando o primeiro heptacampeão da categoria.

A internet, que não perdoa, tratou logo de transformar a situação em meme. É comum quando alguém se manifesta sobre algo com muito atraso, uma figura de Rubinho aparece nos comentários.

O mesmo ocorre quando alguém demora muito para fazer alguma coisa que estava sendo esperado dela. E assim por diante.

Com a pandemia, parece que o jogo virou. O piloto, que hoje corre na Stock Car, lembrou que deve tomar a vacina contra a Covid-19 antes que a maior parte dos brasileiros, já que mora nos Estados Unidos.

Vale lembrar que a vacinação nos Estados Unidos já começou, enquanto no Brasil a campanha ainda deve demorar.

“Rubinho Barrichello mora nos EUA e vai se vacinar antes de você”, brincou nas redes sociais. “Fim de uma era de piadas #chupa mundo.”

A publicação fez sucesso entre os fãs de esportes, que estão replicando a mensagem desde terça-feira (15).

Até o apresentador Milton Neves entrou na brincadeira. “O troco de Rubinho Barrichello contra as piadas surradas…”, comentou.

