Flamengo é condenado a indenizar torcedor do Botafogo após problemas em clássico

O Flamengo foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização a um torcedor do Botafogo em decorrência de transtornos enfrentados na compra de ingressos para o clássico entre rubro-negros e alvinegros, ocorrido no dia 7 de março deste ano, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, válido pelo Campeonato Carioca.

Isso porque, na ocasião, apenas uma bilheteria do estádio funcionava. A fila e a demora para conseguir o ingresso fez com que diversos botafoguenses desistissem de entrar no Maracanã.

A condenação exige que o Flamengo, mandante do clássico, pague R$ 1 mil de indenização e restitua o valor do bilhete ao torcedor do Botafogo. O clube da Gávea ainda pode recorrer.

Após a vitória na Justiça, outros botafoguenses que sentiram-se prejudicados no dia procuraram o advogado Sergio Queiroz, que entrou com ação coletiva contra o Flamengo.

Hoje, ele representa cerca de 90 processos contra o clube rubro-negro por causa do transtorno.

No dia do clássico, além dos torcedores do Botafogo reclamarem que só havia uma bilheteria aberta, tanto para venda quanto para troca de ingressos comprados pela internet, outra queixa é que o setor Sul Superior do estádio do Maracanã não foi aberto para a torcida alvinegra.

