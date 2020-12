Fotos íntimas de ex-Palmeiras e Diego Costa são encontradas dentro de bíblia

Jogadores aparecem na foto com a mesma mulher, em momentos diferentes

Uma história no mínimo inusitada está chamando a atenção na Inglaterra. Isso porque, fotos íntimas dos brasileiros Diego Costa, do Atlético de Madrid, e Gabriel Jesus, do Manchester City e ex-Palmeiras, foram encontradas em uma Bíblia entregue em uma loja de caridade.

Nas imagens, publicadas pelo periódico inglês The Sun, ambos os jogadores aparecem com a mesma mulher, em momentos diferentes. Além disso, eles aparecem rindo e relaxados. Não se sabe quando as fotografias foram tiradas.

Uma história no mínimo inusitada está chamando a atenção na Inglaterra. Isso porque, fotos íntimas dos brasileiros Diego Costa, do Atlético de Madrid, e Gabriel Jesus, do Manchester City e ex-Palmeiras, foram encontradas em uma Bíblia entregue em uma loja de caridade.

Nas imagens, publicadas pelo periódico inglês The Sun, ambos os jogadores aparecem com a mesma mulher, em momentos diferentes. Além disso, eles aparecem rindo e relaxados. Não se sabe quando as fotografias foram tiradas.

Segundo informações, a Bíblia estava em uma sacola entregues por uma mulher a uma loja de caridade em Marylebone, no centro de Londres.

A responsavel pela doação não foi identificada até o momento, mas, aparentemente se trata de uma mulher de aparência espanhola ou latina, que queria deixar o Reino Unido e deixou a Bíblia com as fotos.

Vale ressaltar que Gabriel Jesus, de 23 anos, foi contratado pelo Manchester City em 2017 e se separou da modelo Fernanda Queiroz no início deste ano

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários