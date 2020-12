Frank Aguiar diz que experiência com ayahuasca no Acre lhe tirou do fundo do poço

O cantor Frank Aguiar, também conhecido como cãozinho dos teclados, em entrevista concedida ao site Isto É, falou sobre a experiência que teve no Acre, em Cruzeiro do Sul, com o chá de ayahuasca.

O cantor revelou que estava vivendo um momento muito difícil da sua vida.

Frank Aguiar, que recentemente mudou o nome para Luz Aguiar, comentou sobre a sua experiência com o chá de ayahuasca. Em uma entrevista para a revista Quem, o cantor disse que participou de um ritual espiritual e que aquele momento “resolveu toda sua vida”.

“Sete anos atrás, fiz um show em Cruzeiro do Sul, no Acre. Depois do show, o prefeito me convidou para conhecer as belezas do Amazonas e do Rio Croa. Alugamos uma canoa e me apresentaram o chá milagroso, que além da cura, expandia a consciência”, começou Luz.

“Naquela época estava no fundo do poço e passando por um momento de conflitos com meu filho e com a carreira política. Naquele momento resolvi toda a minha vida. Foi como se eu tivesse feito dez anos de terapia com o melhor psicólogo. Lá ouvi uma voz me falando que eu seria uma ponte para que outras pessoas pudessem ter suas evoluções”, relembra ele, que também fez cursos de inteligência emocional.

“Desde então faço reuniões espirituais semanais em minha casa. Em uma dessas, a voz do astral divino me disse: ‘Filho, você é luz e tem um nome tão bonito. Olha como é bom você verbalizar isso para o universo. Quando te chamarem de luz, você vai receber luz. Eu queria no dia seguinte pedir para todos me chamarem de Luz, que é meu nome de batismo, mas é um processo e leva um tempo”, conta ele, que é batizado como Francineto Luz de Aguiar.

