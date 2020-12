Galvão Bueno detona Neymar por suposta festa de réveillon

As notícias de que Neymar estaria realizando uma grande festa de Réveillon, caiu como uma bomba nas costas do jogador

Logo ele passou a ser alvo do mundo inteiro, condenando essa atitude em plena pandemia do coronavírus.

A assessoria do craque informou que ele não estaria realizando festa alguma. A empresa responsável pela organização disse que sim.

Porém Neymar não se manifestou a respeito. No programa Bem, Amigos! no Sportv desta segunda-feira (28), Galvão Bueno falou sobre o assunto e não poupou críticas ao esportista.

“Os indícios levam a crer que a festa seja dele… Não existe nenhuma palavra do Neymar. Nós temos pessoas aqui que estão acostumadas a falar com o pai dele. Não conseguiram ser atendidas até agora. A gente recebeu o texto da assessoria dele dizendo assim: ‘Não tem festa no condomínio na casa do Neymar Jr”.

Não tem! Isso não tem mesmo. Porque a história que chegou até nós, parte pelo Ancelmo (colunista Ancelmo Góis) e parte pela Associação de Condomínios da Costa Verde, de que houve a tentativa do aluguel do hangar na Fazenda Monjardim, onde seria realizada a festa.

E a assessoria do Neymar Jr ainda disse mais: ‘Já deram que era pra 500 e agora estão falando em 150 pessoas. Os responsáveis pelo evento já divulgaram uma nota. A festa não tem nenhuma relação com Neymar Jr.”, falou.

O narrador também leu, e questionou, nota enviada pela Prefeitura de Mangaratiba, local onde seria realizada a festa.

A empresa contratada para fazer a festa disse que são 150 pessoas e não 500, como se falou, e tudo está acontecendo dentro do protocolo.

“Recebemos uma nota da prefeitura de Mangaratiba que disse não poder interferir em propriedade particular. Mas pode sim, pois pode afetar a segurança de outras pessoas, pode causar a doença, pode causar a morte de outras pessoas…”

Por fim, Galvão cobrou uma postura de Neymar e o comparou a outros astros esportivos mundiais.

“Seria muito simples o Neymar ir às redes sociais. Ele que se manifesta para dezenas de milhões de pessoas e dizer que não tem nada a ver com isso. O Lebron James não está fazendo festa nenhuma. O Hamilton não está fazendo festa nenhuma. O Messi não está fazendo festa nenhuma. O Cristiano Ronaldo não está fazendo festa nenhuma. O Neymar tem direito de fazer a festa que ele quiser, gastar o quanto ele quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não nessas circunstâncias, não neste momento, não com o drama que a população está vivendo. Nós temos que chegar a uma conclusão definitiva de qual a responsabilidade dele ou da família dele na realização dessa festa. Se ele tem a responsabilidade da festa, esse cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada.”

Mimado Um pouco antes, outro que também não poupou críticas a Neymar foi Walter Casagrande.

Em seu blog De Peito Aberto, no GE o comentarista foi duro e não aceita o comportamento do jogador, que o considera mimado.

Veja alguns trechos do texto de Casão:

“O principal jogador de futebol do país não está entre nossos cidadãos mais conscientes. O mundo está enfrentando uma pandemia e uma das principais recomendações para enfrentá-la é evitar aglomerações, e o que faz Neymar?

Aglomera pessoas em uma festa de Réveillon de cinco dias. Ainda assim, Neymar junta 500 convidados – ou 150, segundo a agência contratada para organizar o evento – em uma festa de muita alienação e nenhuma empatia.

Em 2017, quando chamei Neymar de mimado, o mundo caiu na minha cabeça, mas essa postura ficou clara na Copa de 2018: antes da estreia da seleção, a grande preocupação do camisa 10 do Brasil era seu cabelo.

Esse comportamento não mudou. Há alguns dias, quando soube que não estava entre os três melhores jogadores do mundo em 2020, debochou do prêmio. Neymar continua mimado.

Não se mede grandeza de uma pessoa por sua conta bancária, sua frota de carros de luxo ou seu número de seguidores no Instagram.

Neymar é um ótimo jogador de futebol, bastante popular, mas continua a ser pequeno nas coisas que realmente importam.

Quando mais precisamos de bons exemplos, de responsabilidade, é triste constatar que esse é o maior ídolo do futebol brasileiro na atualidade”, escreveu o ex-jogador.

