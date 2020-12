Galvez terá seis desfalques no jogo deste domingo; quatro por covid-19

O Galvez para o primeiro jogo do mata-mata da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D sofreu duas baixas importantes. A primeira diz respeito ao meia-atacante Radames. O atleta está com uma lesão muscular de grau um, assim ficando fora dos dois confrontos diante do River-PI. Já o segundo desfalque é o atacante Wanderson, após o atleta pedir a rescisão contratual, algo prontamente aceito pela diretoria do Imperador. Outros desfalques do Imperador para domingo (6) são os jogadores Giovani (lateral esquerdo), Jadson (zagueiro) , Cadora (meia) e Erick (atacante). O quarteto testou positivo para o novo coronavírus.

Com aproveitamento de 52% na competição contra 62% do adversário deste domingo (6), o técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira trabalhou durante a semana o lado emocional dos seus jogadores, pois entende que essa fator pode fazer bem a equipe neste primeiro confronto contra o Galo piauiense, equipe que já disputou cinco torneios na elite do futebol nacional e outros dez pela Série B.

O Galvez e River-PI fazem neste domingo (6), a partir das 16h, na Arena Acreana, o jogo de ida da segunda fase da Série D. A partida de volta está agendada para o dia 13 de dezembro, no estádio Albertão, em Teresina-PI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários