Gasolina e óleo diesel terão novo aumento no Acre em janeiro, indica Confaz

Acreanos poderão pagar R$ 5,16 no litro da gasolina e R$ 4,62 no litro do óleo diesel

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nova tabela de preço médio dos combustíveis para os consumidores do Acre.

De acordo com a lista, os acreanos deverão pagar, a partir de 1º de janeiro, cerca de R$ 5,16 no litro da gasolina e R$ 4,62 no do óleo diesel.

Ambos os valores indicam aumento em relação à tabela anterior.

