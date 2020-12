Gehlen deixará liderança do governo na Aleac: “Preciso me dedicar ao meu mandato”

O deputado estadual e atual líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac), Gehlen Diniz (Progressistas), declarou nesta terça-feira (15) que deixará a liderança do governo Gladson Cameli no próximo ano.

O parlamentar não demonstrou desgaste com o governo, mas, acredita que precisa se dedicar ao mandato, já que neste ano esteve focado nas eleições municipais em Sena Madureira.

“Eu preciso, assim como os senhores, me dedicar um pouco mais ao meu mandato. Este ano eu não pude fazer isso como eu gostaria de ter feito, porque fui candidato, tinha que me dedicar à eleição, porque era líder, me dedicava muito aos assuntos do governo. Agora é um desejo pessoal”, argumentou.

Diniz elogiou os demais deputados da base governista, além de dizer que já deu sua parcela de contribuição ao governo. “Para o próximo ano acredito que teremos um novo líder, eu já dei a minha parcela de contribuição”, encerrou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários