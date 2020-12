Gladson anuncia nova empresa aérea com trechos entre Manaus, CZS, Rio Branco e PVH

O governador Gladson Cameli anunciou que em breve o Acre terá uma nova empresa de aviação e que isto vai tornar o trecho Rio Branco- Cruzeiro do Sul mais barato.

“Juntamente com parte da minha equipe de secretariado estive em reunião com a Omni Táxi Aéreo, empresa especializada em transporte com helicópteros e que está expandindo os serviços com o avião modelo ATR 42-500, com capacidade para 47 passageiros”, detalhou Cameli.

O objetivo do governador é que haja uma linha entre os municípios de Manaus, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. “E o governo do Estado está à disposição para apoiar o início dos trabalhos o quanto antes”, decarou.