Gladson avalia segundo ano de gestão e confirma grandes investimentos para 2021

O governador Gladson Cameli concedeu na manhã desta quarta-feira, 23, uma entrevista especial ao Sistema Público de Comunicação. Em rede estadual de rádio, o gestor fez um balanço das ações realizadas em sua administração ao longo do ano e adiantou que 2021 será marcado por importantes avanços em prol da população acreana.

Cameli enfatizou que seu governo atravessa o maior desafio da história do Acre com a pandemia do novo coronavírus. O chefe do Poder Executivo rememorou o empenho no enfrentamento à doença, como a construção de dois novos hospitais em menos de 60 dias, conclusão do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), contratação de mais profissionais e aquisição de equipamentos para a rede pública estadual.

No momento, a principal prioridade de Gladson é garantir a compra da primeira vacina contra a Covid-19 que for aprovada no país. O governador citou que já possui recursos disponíveis para adquirir as doses, bem como a estrutura necessária para o armazenamento dos imunizantes.

“O Estado está pronto para comprar e receber a vacina. Ninguém aguenta mais viver nessa incerteza de como serão os próximos dias. Temos participado de reuniões com o Ministério da Saúde e com os governadores da Amazônia debatendo este assunto. A previsão é que a vacina seja disponibilizada até o dia 20 de janeiro para São Paulo, então, para nós, não será muito distante desse prazo”, disse.

Questionado sobre o respeito e compromisso com os servidores públicos estaduais, Gladson pontuou que, apesar da crise financeira provocada pela pandemia, o pagamento dos trabalhadores não foi comprometido em nenhum momento. Cameli citou que foi possível adiantar, pelo segundo ano consecutivo, a primeira parcela do décimo terceiro salário e ainda conceder gratificações temporárias aos profissionais da linha de frente no combate à Covid-19.

“Em um ano de pandemia, saímos de uma crise financeira, reajustamos a máquina e o trabalhador recebeu o décimo terceiro na metade do ano. Sei que isso é obrigação, mas, para mim, não deixa de ser motivo de orgulho”, declarou.

Com uma gestão enxuta e comprometida com o orçamento estadual, o governo conseguiu fazer uma economia superior a R$ 200 milhões. O Tesouro do Estado contará com este recurso extra disponível para que novos investimentos sejam realizados em 2021.

O governador falou também da aprovação da nova Reforma Administrativa. Segundo Gladson Cameli, a medida é extremamente necessária para reequilibrar as contas públicas e preparar o Estado para a realização de concursos públicos em todas as áreas da administração.

Na oportunidade, o governador fez uma série de agradecimentos. Cameli citou a importância do Poder Legislativo no sucesso de sua gestão e o apoio dado pela bancada federal acreana. A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, recebeu o reconhecimento especial do governador por sua atuação frente as causas sociais e na defesa de políticas públicas voltadas para as mulheres.

Acre será transformado em canteiro de obras no próximo ano

Durante a entrevista, Gladson Cameli anunciou que o Estado possui quase R$ 3 bilhões para a realização de grandes obras que serão iniciadas em 2021. O pacote contempla investimentos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, produção rural e gestão pública.

Entre as benfeitorias estão a construção da quinta ponte sobre o rio Acre, anel viário ligando os bairros da chamada parte alta da cidade até a BR-364 e nova orla do bairro Quinze, na capital; o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia; restauração da rodovia AC-40, entre Senador Guiomard e Plácido de Castro; duplicação da rodovia AC-475 até o aeroporto de Cruzeiro do Sul; reconstrução das pistas de pouso e decolagem do Jordão e Porto Walter; e uma ponte em Xapuri.

“Todos os recursos já estão garantidos e gostaria de dizer que não abro mão da transparência na execução dessas obras. A população tem o direito de saber como estes recursos estão sendo utilizados, assim como os órgãos de controle”, ressaltou.

A conclusão de obras inacabadas deixadas por antigas gestões também fazem parte do cronograma estabelecido pelo governo acreano. Na área da Educação, Cameli anunciou ainda a compra de dez mil bicicletas para estudantes da zona rural e aquisição de ônibus escolares traçados para o transporte de alunos em regiões de difícil acesso.

A entrevista realizada nos estúdios da Rádio Aldeia FM, em Rio Branco, foi conduzida pelos jornalistas Jairo Carioca e Júnior César. Os jornalistas Ray Melo, Luciano Tavares, Nelson Liano Júnior e Mirla Miranda também participaram da sabatina como convidados especiais.

