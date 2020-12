Gladson Cameli deve anunciar como fará reforma no governo nos próximos dias

No topo do ranking

O senador Márcio Bittar estar no topo do ranking de melhores parlamentares no Congresso Nacional não é surpresa. Ele construiu esse caminho com muita inteligência e articulação política. Alguns parlamentares não conseguiram chegar no degrau que Bittar ocupa em dois anos.

Surpresa

Surpresa é alguns políticos sem mandato ignorarem tamanha capacidade e até criticarem o parlamentar pelas redes sociais. Afinal, não é o cidadão Marcio Bittar que chega ao mais alto degrau da fama, mas, o senador, a representação do Acre.

Paródias

Em tempos de paródias pelas redes sociais, vale lembrar a música do sambista Jorge Aragão que fala: “respeite quem soube chegar aonde cheguei”. Lançado em 1999, o samba não está fora de moda, se encaixa perfeitamente no contexto.

Carona

Falando em Bittar, o vídeo que ele gravou com o presidente Jair Bolsonaro hipotecando apoio ao então candidato Tião Bocalom – quatro dias antes da eleição de segundo turno – foi rodado em todos os programas políticos da Globo News. A análise dos jornalistas que tramitam no Congresso é relacionada ao bolsonarismo. Para figurões da Globo, o presidente pegou “carona” na popularidade de Bocalom para aumentar a cota de candidatos vencedores com apoio do Palácio do Planalto.

Atenção

Chamou atenção também para os globais, o fato de Tião Bocalom ter sido eleito sem o apoio do governador Gladson Cameli, o fato de ele ser do mesmo partido de Bocalom foi e decidir apoiar Socorro Neri foi muito criticado.

Articulação

O ex-deputado estadual Moisés Diniz volta nesta quarta ao batente. Acometido por covid-19, ele recebeu alta após o Segundo Turno das Eleições. As fases de recuperação do Cacique foram acompanhadas através de suas redes sociais com rasgados elogios ao médico Tião Viana.

O médico

A coluna toca no assunto do médico Tião Viana sem nenhuma tentativa de constranger o ex-deputado Moisés Diniz, mas, pelo fato de o médico Tião Viana ter salvo várias vidas trabalhando em sua especialidade de infectologista. Ouvimos vários comentários do tipo: “se tivesse governado como médico, teria feito seu sucessor”,

Mesma linha

Perceberam que o presidente Jair Bolsonaro, que é fã incondicional de Donald Trump, optou pela mesma linha do americano ao questionar a segurança das urnas eletrônicas e acusar sem provas o processo eleitoral. Respeitadas as devidas proporções, o comportamento do Planalto se assemelha a Casa Branca. Bem, lá, Trump já foi derrotado.

De volta

O governador Gladson Cameli desembarca em Rio Branco nesta quarta-feira (2). O que todo mundo quer saber é quais medidas ele adotará na reforma prevista para acontecer nos próximos dias. Como em época de Copa do Mundo, todo mundo virou técnico [leia-se analista].

Euforia

É preciso uma leitura menos eufórica com relação às eleições de 2022. Muita água precisa rolar até lá. Tanto que, Petecão, com toda sua experiência, não toca no assunto, e quando é forçado a falar, afirma: “ainda é cedo para falar sobre isso”. Ponto.

Gol de placa

O governador Gladson Cameli pode fazer um gol de placa, vindo a conseguir as vacinas para imunizar a população acreana. Ele afirma que já tem os recursos para comprar a primeira vacina que for aprovada no mercado, caso, o governo federal falhe na tentativa de combate ao coronavírus.

Blitz da água

Em entrevista ao programa Cidadania de terça-feira, na Rede Aldeia, concedida ao jornalista Jairo Carioca, o governador pediu ajuda à população para denunciar falta d’água. É um fato inédito do estilo Cameli de governar. Na verdade, ele não admite mais falhas nesse sistema. Dinheiro tem. Falta gestão.

Isolamento

Um processo encaminhado pelo Ministério Público culminou com o fechamento pela Agência de Aviação Civil para pousos e decolagens nas pistas de Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus. Deracre trabalha com logística de transporte do material para os insumos chegarem na região. O Exército está diretamente envolvido na logística.

Transição

Foi instituída pela prefeita Socorro Neri a equipe de transição que trabalhará pelos nomes indicados pelo prefeito Tião Bocalom. Em agenda hoje, o prefeito eleito esteve na Rádio Difusora Acreana e participou do Programa Gente em Debate.

