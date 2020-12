Gladson Cameli se reúne com presidente da CBF para fortalecer futebol acreano

Na ocasião, Gladson anunciou que vai criar uma porcentagem de imposto para ser aplicado diretamente no incentivo ao esporte no Acre

O governador Gladson Cameli (sem partido) se reuniu nesta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro, com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para firmar parcerias com vistas a fortalecer o futebol acreano.

A ideia é reforçar o apoio aos times do Acre, que passam por dificuldades, como atraso de salários, por exemplo, e ao esporte como um todo.

“Me tornei um admirador ainda maior do governador Gladson. Vejo nele um homem dedicado, devoto pelas causas que ele se dedica. No caso hoje, especificamente, o futebol. Ou seja, ele veio pra cá dedicado a levar o futebol para o Acre e o futebol do Acre a um outro patamar”, disse Caboclo.

O governador disse ter saído satisfeito do encontro. “O Acre está pronto. Temos aquela juventude que quer uma oportunidade”.

Na ocasião, Gladson anunciou que vai criar uma porcentagem de imposto para ser aplicado diretamente no incentivo ao esporte no Acre. O projeto vai ser apresentado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Precisamos de bons jogadores, bons técnicos e boas condições de trabalho e de treinamento”.

Após a reunião, o governador almoçou com o presidente da CBF.

