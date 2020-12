Gladson com Bocalom, Socorro Neri agredida e mortes violentas; veja as mais lidas

Toda semana trazemos pra você as principais notícias que mais renderam acessos e repercutiram nas nossas redes sociais e no nosso site.

Acompanhe na retrospectiva semanal tudo o que você deixou de conferir. Aproveite!

SEGUNDA-FEIRA

Vagno di Paula é entubado com covid em Rio Branco e homem é morto com tiro na cabeça enquanto dormia em casa

O coordenador de cerimonial da prefeitura de Rio Branco, Vagno di Paula, teve piora no quadro da covid-19 e precisou ser entubado nas últimas horas. Ele está em um leito clínico no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC). Segundo informações, já existe solicitação de UTI para o jornalista. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Jailson Morais Ribeiro, de 49 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite deste domingo (29), na rua Francisco Vieira, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Socorro Neri é chamada de vagabunda por membro do PT e idosos caminham de mãos dadas no bairro 15 e foto viraliza

Um áudio que vazou de um grupo da Associação de Mulheres Negras no WhatsApp, mostra a presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), em Rio Branco, Selma Neves, chamando a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) de “vagabunda”. O que surpreende, é que o áudio foi enviado a um grupo onde há somente mulheres, uma delas, indignada com a falta de sororidade da ‘companheira’, decidiu explanar a fala da presidente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O registro comovente de amizade entre os idosos Antônio Roberto da Silva – pai do médico e vereador Jakson Ramos – e Laede Lopes, viralizou nesta semana nas redes sociais, após ser compartilhado pela página “Motivação e Você”, que possui mais de 1,6 milhão de curtidas e mais de 2 milhões de seguidores no Facebook. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Bocalom diz que vai acabar com subsídio da passagem de ônibus de 66 mil alunos e

O prefeito eleito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) disse, em entrevista publicada nesta quarta-feira (2) no jornal A Tribuna, que vai acabar com o subsídio de passagem de ônibus para estudantes da rede estadual de ensino na capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, deflagrou a Operação Choro de Hipócrates nesta quarta-feira (2) e identificou um esquema envolvendo servidores da saúde em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, dentre outras cidades do estado do Acre, Amazonas, Rondônia, Minas Gerais e Bahia. Eles estariam cometendo fraude no programa federal Mais Médicos do Brasil e no Sistema Único de Saúde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Acre registra três mortes por covid-19 em 24h e Gladson e Bocalom se encontram em BSB

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 153 casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, sendo 86 resultados de RT-PCR e 67 de testes rápidos, nesta quinta-feira, 3. Assim, o número de infectados subiu de 36.746 para 36.899 nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na noite desta quarta-feira (2), em Brasília-DF, com o governador Gladson Cameli para falar sobre parcerias entre estado e prefeitura. A reunião aconteceu no restaurante Rubaiyat. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Bocalom chega em MG para rever esposa e Gladson diz arcar com subsídio da passagem a estudantes do Estado

Após uma longa viagem, com direito a ônibus quebrando no caminho, o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), chegou em Araguari-MG para visitar a esposa, as filhas e a neta. A ida de Tião Bocalom tem um gostinho especial, ele foi contar à esposa a quem chama de “minha rainha”, que ele foi eleito. Elisabeth, está internada na Unidade de Terapia Intensiva residencial há pelo menos 5 anos, cercada de quatro enfermeiras e um fisioterapeuta que cuidam dela 24 horas por dia. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O governador Gladson Cameli resolveu se pronunciar depois da polêmica envolvendo a ideia do futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de não arcar com o subsídio da passagem de ônibus para alunos da rede estadual de ensino. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

