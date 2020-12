Gladson começará o ano identificando apadrinhados e fazendo o ‘limpa’ nos cargos comissionados

O ano de 2021 deve começar com uma análise geral em todos os cargos comissionados do governo do Acre. A informação foi repassada por interlocutores do Palácio Rio Branco ao ContilNet.

O objetivo do governador Gladson Cameli é que seja feito, em meados de janeiro, o recadastramento para identificar quem são os nomeados na estrutura governamental. O segundo objetivo é identificar quem são os ‘padrinhos’ dos comissionados.

Com a identificação, o governo deve fazer uma renovação em busca de exonerar comissionados que não comparecem aos locais de trabalho.

