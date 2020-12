Gladson e Bocalom oficializarão vinda de empresa de cosméticos para investir no AC

O governador Gladson Cameli (sem partido) anunciou ao ContilNet que fará na terça-feira (8), no Estado de Minas Gerais, uma agenda com objetivo de fechar um acordo para que uma grande empresa no ramo de cosméticos possa investir no Acre a partir do ano que vem.

“Estou viajando nesta segunda para uma agenda com o Bocalom. Está tudo certo para que uma empresa no ramo de cosméticos possa realizar investimentos no Acre”, declarou.

Além de buscar fechar o acordo com os empresários, os dois líderes do Executivo estadual e municipal deverão conhecer mais duas empresas: uma de tomates e outra de farinha.

Segundo Cameli, existe interesse dos representantes em realizar negócios no Acre.

