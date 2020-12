Gladson exonera 9, nomeia 6 e muda lotação de servidores nesta quarta-feira

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (16) o governador Gladson Cameli (sem partido) resolveu usar sua caneta para fazer novas mudanças no governo.

Ao todo, foram 9 servidores comissionados que perderam seus respectivos cargos neste fim de ano com CECs que variam de 2 à 6.

Já outras 6 pessoas ganharam emprego em substituição aos que foram exonerados. Cameli realizou revogação de decretos e alteração de lotação de cargos em órgãos públicos.

