Gladson não quer saber se Bocalom vai lhe apoiar, mas se terá geração de emprego

A relatoria do senador Marcio Bittar para o projeto Casa Verde e Amarela pode beneficiar diretamente os acreanos, com mais de 10 mil moradias até 2024. Após o governo Dilma, essa bandeira ficou meia que paralisada. No Acre, o Cidade do Povo foi o último projeto capitaneado pelo governo federal.

Projeto

O Casa Verde Amarela é voltado para famílias de áreas urbanas e rurais com renda mensal de até R$ 7 mil. A meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024, um incremento de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros atuais.

Papai Noel existe

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasiléia deverá ser uma das mais controversas do ano em razão de uma pauta das mais polêmicas. É que no apagar das luzes da atual legislatura, a maioria dos onze vereadores (8 contra 3) aprovou o aumento dos próprios vencimentos mensais, assim como ainda criou o até então inexistente 13º salário dos representantes do legislativo-mirim.

Rio Branco

O prefeito eleito Tião Bocalom quando sentar na cadeira deverá começar a entender que a capital Rio Branco, diferente de Acrelândia, já tem quase 500 mil habitantes, tem uma malha urbana gigante com muitos gargalos a serem resolvidos. As vezes, só boa vontade não resolver os problemas.

Parcerias

É preciso muito pé no chão nessa parceria com empresário Edson Trebeschi, dono dos Tomates Trebeschi, a maior indústria de comercialização de tomates Premium da América do Sul. Primeiro que, sem viabilidade econômica, o grupo jamais se instalará no Acre. A torcida é grande. Acreditar faz parte.

Republicano

O que se destaca nessa pauta com o prefeito eleito Tião Bocalom é a vontade de gerar emprego e renda do governador. Não quer nem saber se Bocalom o apoiará ou não em 2022. Aceitou o convite, foi para a agenda, praticamente intimou o empresário a se instalar no Acre. Um compromisso republicano, de quem pensa macro.

Cautela

É preciso muito cuidado com esse tipo de anúncio de instalação de empresas multinacionais no Acre pela questão de viabilidade econômica, fonte energética, logística; a questão dos chineses por exemplo, foi retirado de pauta?

Ponte sobre o Madeira

A Ponte sobre o Rio Madeira e sua conclusão é um dos gargalos que precisam ser resolvidos quando se fala em instalação de grandes empresas no Acre. Não se toca mais na data de inauguração que estava prevista para este mês.

Natal sem luz

A equipe do governo até se esforça, mas, ainda não acertou o tempo do natal. Já vamos para o meio do mês de dezembro e nada de iluminação no Palácio Rio Branco. A ideia de pulverizar os adereços não deu certo. Não se faz um projeto desse sem um pouco de sentimento e sensibilidade. Precisa ser revisto.

Elogios

Os comerciantes instalados na Praça da Revolução estão satisfeitos com a programação natalina desenvolvida pela prefeitura de Rio Branco. Embora ocorram algumas aglomerações, mas todos estão lucrando.

Finalmente

O governo do Acre iniciou um processo de auditoria do programa Ruas do Povo dentro do Depasa. Vai espirrar pra tudo quanto é lado, pelo menos, é o que dizem as más línguas. Mas, como diz o velho ditado, onde há fumaça, há fogo.

Aviso

Prefeito Gedeon Barros avisando que a Carreta do Hospital do Amor está atendendo em Plácido de Castro e, posteriormente, no Distrito de Campinas. Preventivo de câncer é fundamental para a cura da doença. Quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de cura.

