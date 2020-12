Gladson vai a Educandário entregar brinquedos; “Renovaram minhas forças”

O governador Gladson Cameli, ao lado do futuro prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou neste sábado (19) o Educandário da cidade para entregar brinquedos arrecadados durante a campanha de Natal do governo do Acre.

“Ver a alegria estampada no rosto de cada uma delas renovou minhas forças para continuar trabalhando por um Acre melhor”, disse o chefe do executivo.

Gladson tirou fotos com as crianças e cumprimentou cada uma, individualmente.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, também participou do momento.

“Agradeço ao presidente da Aleac, Nicolau Júnior, e ao prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, por estarem conosco nesse momento tão especial”, finalizou.

